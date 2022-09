Gant x Wrangler é a nova colaboração de moda que vai querer no seu armário na próxima temporada outono/inverno. A icónica marca de American Sportswear associou-se à marca de jeans para a criação de uma coleção onde é explorado o estilo East Coast preppy e o Western denim. Ambas originárias na década de 1940, os arquivos serviram como fonte de inspiração para esta nova linha de roupa.

“Na America dos anos 50, a Wrangler e a GANT foram pioneiras do design casual Americano. Enquanto a Wrangler abraçava o estilo de vida do Oeste, com produtos pioneiros como os jeans, os casacos e camisas, a GANT com o seu estilo preppy, lançou as camisas de botões. As histórias podem ser diferentes, a Wrangler vestiu estrelas de rodeo e dos ranchos, já a GANT definiu o look da Ivy League. Mas ambas as marcas criaram um impacto duradouro na cultura. O ADN de ambas as marcas está presente em cada peça nesta coleção que é uma celebração do legado” diz Sean Gormley, Diretor da Concepção Global Moderna da Wrangler.

Com opções para homem e mulher, esta coleção é composta por 30 peças, onde se destacam os bootcut jeans com patches colegiais, o varsity jacket com bordados western e um casaco de ganga forrado com pelo.

A coleção de edição limitada vai estar à venda na loja do Norteshopping, no Porto, e online.