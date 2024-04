A pensar nos dias de verão e de calor que estão prestes a chegar, a Primark voltou a juntar-se à atriz Paula Echevarría para a criação de mais uma parceria de moda.

Para aquela que é a sua quarta colaboração, a it girl espanhola e a marca irlandesa apostaram numa coleção cápsula composta por mais de 70 peças, onde será posssível encontrar diferentes propostas intemporais e simples de vestuário, calçado e acessórios.

Este lançamento é composto por "vestidos fluídos, looks totais monocromáticos, o twin-set renovado, ou o fato de três peças com calções, uma das grandes apostas desta temporada", pode ler-se no comunicado.

Para a temporada de verão, a marca irlandesa low-cost apostou em cores neutras, como o beige, o preto e o branco, incorporando um toque de khaki e castanho. As peças com padrão étnico também marcam presença juntamente com as lantejoulas, as franjas, o crochet e a ráfia.

No que diz respeito aos acessórios, este surgem em versão maxi onde o dourado é o tom dominante sendo possível escolher entre brincos e pulseiras. Para completar o look, pode optar por umas espadrilles - o grande calçado tendência da estação - com cunha e em tons neutros.

A coleção Paula Echevarría x Primark já está disponível nas lojas físicas da marca.