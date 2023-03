Reintrepretar os clássicos da Tommy Hilfiger através do olhar do jovem artista internacional Shawn Mendes. Podia ser apenas o propósito desta novidade, mas a coleção cápsula Tommy Hilfiger X Shawn Classics Reborn não é apenas uma reinvenção de estilo. É também uma tomada de posição da marca e do cantor com a introdução de materiais reciclados inovadores.

Divulgação