Com a época dos festivais de verão oficialmente aberta, a escolha do outfit faz parte da preparação.

Será necessário estar atenta às tendências para garantir o melhor look do recinto e transmitir um verdadeiro impacto.

A Brazilian Bikini Shop não deixa escapar esta oportunidade com infinitas opções de beachwear, que podem criar um look trendy digno do festival Coachella.

Aqui, poderá ser a protagonista: expressar-se não só pelo seu gosto musical, como também pela sua roupa. A influência da música na moda sempre esteve presente e é um legado que os festivais transmitem de forma autêntica.