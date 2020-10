A mais recente coleção da colaboração entre a Vans e o MoMA vai buscar inspiração às obras impactantes de artistas como Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova e Faith Ringgold.

Uma seleção diversificada das obras destes artistas foi cuidadosamente transposta para os modelos clássicos de calçado e vestuário Vans, que estarão disponíveis para venda em todo o mundo a 11 de novembro.

Edvard Munch, com uma das suas obras mais conhecidas, “O Grito, 1895", capta o “grito infinito da natureza” contra a angústia. Uma versão impressa deste trabalho foi cuidadosamente captada em cada um dos painéis de lona dos Vans Era, num padrão repetido que também pode ser encontrado na mochila Old Skool, na t-shirt de manga curta e na camisola com capuz.

Jackson Pollock foi um pioneiro na pintura de ação, atirando e vertendo cordas de tinta nas suas superfícies de uma maneira claramente física. O "One: Number 31, 1950", de Pollock, transformou os Vans Authentic com uma aplicação integral sobre lona e ao longo das laterais, sendo complementado por uma camisa de manga curta com botões impressa de forma digital e um boné estilo camper.

Popova abordou a pintura como um ato de “construção” utilizando a cor, linha e a forma para criar uma obra dimensional que expressasse movimento e dinamismo. Para a colaboração Vans & MoMA, a obra "Untitled, 1917" foi aplicada aos Vans Sk8-Hi, usando cada painel medial e lateral para traduzir a sua visão de vanguarda através do modelo de cano alto e que pode ser encontrada em opções de malha polar e t-shirt a combinar.

Faith Ringgold é uma famosa pintora, escritora, escultora, artista de representação, professora e ativista cuja obra destaca as suas experiências com o racismo e as injustiças sociais. A Vans e os curadores do MoMA trabalharam em estreita colaboração com Ringgold para erguer o seu cartaz feminista "Woman Free Yourself 1971", que traz uma fonte arrojada para o lado esquerdo dos Era Vans, enquanto o cartaz "Freedom Woman Now 1971" foi aplicado no lado direito para formar as exigências ditas durante a prisão de Angela Davis.

As poderosas palavras de Ringgold encontram-se num chapéu reversível e numa t-shirt de manga comprida. Um segundo modelo de calçado, o Classic Slip-On é inspirado pela "Seven Passages to a Flight", feita na década de 1990.

Na parede lateral há uma citação, de Ringgold, e impressa na sua letra manuscrita, que diz “A minha mãe disse-me que tinha de trabalhar o dobro para conseguir alcançar metade.”