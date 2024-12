Dior Lady Art é o nome da nova exposição que consegue juntar moda, arte e criatividade e que pode ser visitada por todos os fãs da marca na flagship store da capital lisboeta.

Esta mostra de carácter temporário, que anualmente percorre várias boutiques da marca de todo o mundo, está pela primeira vez em Lisboa e destaca-se por reunir diferentes exemplares de uma das malas mais icónicas da casa francesa, a Lady Dior, agora reinterpretados pela mão de diversos artistas.

Exposição Dior Lady Art FAITH RINGGOLD créditos: © MARION BERRIN

Para a 9ª edição deste projeto foram escolhidos 11 artistas internacionais que, através das suas diferentes formas de expressão artística, se juntaram para honrar a herança e savoir-faire de Christian Dior. A cada um deles foi-lhes dada carta-branca para criar a sua versão personalizada da mala Lady Dior que pode ser apreciada ao vivo e a cores em boutiques selecionadas de todo o mundo.

Sara Flores, Jeffrey Gibson, Woo Kukwon, Danielle McKinney, Hayal Pozanti, Faith Ringgold, Liang Yuanwei, Vaughan Spann, Duy Anh Nhan Duc, Anna Weyant e Huang Yuxing foram os nomes que integraram a edição de 2024. Alguns deles criaram mais do que uma carteira, entre eles, a pintora e ativista afro-americana Faith-Ringgold que faleceu aos 93 anos em abril de 2024.

Exposição Dior Lady Art FAITH RINGGOLD © 2024 Faith Ringgold, Courtesy ACA Galleries, New York/FAITH RINGGOLD © PIERRICK PATARIN (2) créditos: © 2024 Faith Ringgold, Courtesy ACA Galleries, New York/FAITH RINGGOLD © PIERRICK PATARIN

Das seis malas que criou para o Dior Lady Art todas refletem parte do seu legado artístico e alguns dos seus trabalhos mais emblemáticos que, no espaço de 70 anos, incidiram sobre questões raciais, de género ou justiça social. Até Lisboa viajaram três modelos onde, para além de elementos gráficos e ilustrações com missangas, se destaca a utilização do seu poster Woman Freedom Now (1971) usado em muitos protestos.

Exposição Dior Lady Art JEFFREY GIBSON © HARRY EELMAN créditos: © HARRY EELMAN

O pintor norte-americano Jeffrey Gibson inspirou-se no movimento Pop Art para criar a sua Lady Dior. De um lado temos um padrão de corações, cujas cores vibrantes contrastam entre si, e do outro um elemento tipicamente parisiense: vários cadeados que os casais apaixonados penduraram na famosa Pont des Arts, em Paris. Ao todo foram integrados 70 itens, tornando-a no exemplar mais pesado da coleção.

Exposição Dior Lady Art ANNA WEYANT © JOE PERRI créditos: © JOE PERRI

Apaixonada por escultura e jardins, a mala de tamanho médio idealizada por Anna Weyant assemelha-se a um vaso com um arranjo floral composto por rosas e margaridas esculpidas e que adornam este modelo em dourado. A artista canadiana também fez uma reinterpretação do padrão cannage - que é um dos códigos da maison e que foi inspirado nas cadeiras de estilo Napoleão III que Christian Dior tinha no seu atelier – ao transformá-lo numa flor.

Exposição Dior Lady Art HAYAL POZANTI © JOE PERRI créditos: © JOE PERRI

Já Hayal Pozanti criou um dos modelos mais delicados que poderá encontrar na capital. Este modelo mini foi inspirado numa das grandes paixões da artista: o trekking. Sendo esta uma modalidade feita ao ar livre, esta presenteou-nos com uma perspetiva noturna das natureza, onde as montanhas, o rio e o céu estrelado pintados à mão surgem adornados com pequenos brilhantes coloridos. Esta é uma criação extremamente feminina e delicada que, apesar de parecer cerâmica, é fabricada em pele brilhante e tem um interior que abre como uma clutch antiga.

Exposição Dior Lady Art HAYAL POZANTI © JOE PERRI créditos: © JOE PERRI/© PIERRICK PATARIN

Sara flores, que faz parte da comunidade indígena Shipibo-Konibo localizada no coração da Amazónia peruana, foi outra das convidadas desta edição do Dior Lady Art. A artista, que nunca tinha ouvido falar na maison fundada por Christian Dior em 1946, criou dois modelos que incorporam os tradicionais desenhos Kené, famosos pelas suas formas geométricas pintadas à mão e por serem um reflexo da cultura e arte indígenas.

Exposição Dior Lady Art SARA FLORES © KEVIN ROMAN créditos: © KEVIN ROMAN

Apesar da sua vertente de exposição, todos os modelos que fazem parte da Dior Lady Art estão à venda sendo que, no dia da inauguração, foram adquiridos vários exemplares. Mas atenção que o tempo para ver de perto algumas destas criações artísticas de perto é limitado, uma vez que a exposição termina assim que todos os modelos forem vendidos.