De forma a reduzir o tempo que as mulheres dedicam a cuidar do seu cabelo, a ghd acaba de lançar aquela que, nas suas palavras, é a maior inovação tecnológica em beleza. Chama-se Chronos e apresenta-se como uma styler que tem tudo para transformar a vida e o cabelo de quem não dispensa a utilização deste tipo de ferramentas no seu dia a dia.

“A ghd Chronos, a nossa mais recente descoberta tecnológica, é um lançamento importante para a ghd, pois é o resultado de mais de 22 anos de conhecimento e domínio do calor na criação de penteados”, refere Jeroen Temmerman, CEO da marca sobre este lançamento que acaba de integrar a sua gama de stylers e cuja campanha é protagonizada pela modelo britânica Charli Howard.

Esta novidade tem a particularidade de ser sensível ao movimento e funcionar a uma temperatura constante de 185ºC. Porquê? Porque esta é considerada a temperatura ideal para pentear e moldar o cabelo sem o agredir e expor ao calor excessivo. Tudo isto é possível graças à sua funcionalidade HD motion-responsive ™ que a diferencia das outras ferramentas elétricas de alisar disponíveis no mercado.

Para além de monitorizar a temperatura das placas, a Chronos consegue selar a cutícula capilar de forma correta e proporcionar mais brilho, uma maior durabilidade e definição do penteado. No caso das ondas estas conseguem manter-se praticamente intactas até 24 horas, mantendo um aspeto profissional como se tivesse acabo de sair do cabeleireiro.

Outra das suas especificidades é a sua rapidez, que permite alisar ou ondular o cabelo com apenas uma única passagem, não sendo necessário repetir o processo várias vezes independentemente do tipo de cabelo. O segredo reside nas suas placas de cerâmica de alto desempenho e ultra-brilhantes que também oferecem uma maior proteção contra a queda capilar. Contudo não deve saltar um passo importante: a aplicação de protetor térmico antes de dar início ao processo de styling. Em termos de acabamento, o resultado fala por si: um cabelo polido, com brilho e sem sinais de frizz.

Independentemente da sua habilidade, o seu design ergonómico e fácil de manusear vai facilitar este processo e permitir que consiga criar um cabelo liso, ondulado ou com caracóis com a confiança de uma profissional em qualquer lado e em dois tempos. É ainda de destacar uma funcionalidade inovadora: o modo de suspensão que permite que o aparelho se desligue sozinho após um período de inatividade superior a 10 minutos.

Disponível em branco e preto, a ghd chronos (PVP: 359€) já está à venda em cabeleireiros, no El Corte Inglés, lojas selecionadas Sephora e online.