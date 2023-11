Tarte

A grande novidade deste ano da marca de maquilhagem são as paletas de sombras All Stars Amazonian Clay Collector's Set (PVP 56,99€), um coffret quatro em um, com paletas para rosto e olhos em tons neutros, numa edição limitada. Cada coffret tem três paletas de sombras e delineadores de olhos e uma paleta para o rosto, com um iluminador universal, blush e bronzer.

O Amazonian Clay Party Palettes (PVP 46,99€) segue a mesma lógica, mas numa versão menos diversa, com blush, bronzeador e iluminador.

O set Lash Wish List Best-sellers (PVP 40,99€), como o nome indica, junta os produtos mais procurados e consequentemente mais vendidos para as pestanas e o The ICONS Best-sellers (PVP 30,99€) é um duo composto por u bálsamo labial de maracujá e um corretor de cobertura total.

Para aquela amiga que passa a vida em viagem, o Festive Favorites On-the-go Travel Set (PVP 30,99€) é a opção. Falamos de um coffret que combina uma paleta de sombras neutras, batom para os lábios e máscara em tamanho travel size, ideais por não ocuparem muito espaço.

O Merry Maracuja Juicy Lip Duo (PVP 19,99€) fecha as novidades deste ano com um conjunto de bálsamo e hidratante labial em tamanho de viagem, de maracujá. Tem ainda a vantagem de servir de decoração para a árvore de Natal, se quiser presentear-se a si própria.

Benefit

O que não faltam são novidades de Natal, com alguns dos lançamentos que marcaram este ano, para a Benefit. Falamos de 12 coffrets e um calendário do Advento (PVP 182,99€ cujo valor real em produtos equivale a 350€).

Dos coffrets mais simples, a partir de 19,99€, aos mais complexos (125,99€), o que a Benefit promete este ano é o chamado “value for money”, com desconto acentuado nos conjuntos de produtos, feitos a pensar especialmente nesta época festiva. Esteja atenta pois há coffrets que estão neste momento com uma promoção adicional, o que torna a compra ainda mais em conta.

Veja na galeria alguns dos produtos disponíveis para oferta.

Sephora Collection

São mais de 50 as novidades da marca própria da Sephora. Desde coffrets com paletas de sombras mais coloridas, a sets de vernizes, passando por conjuntos de pincéis de maquilhagens e linhas de tratamentos, há muito por onde escolher para agradar aquela pessoa que é fã de beleza, seja familiar, amiga ou mesmo para o amigo secreto.

Veja algumas das novidades na galeria, a partir de 4,99€.

Drunk Elephant

São quatro os conjuntos que pode encontrar nas lojas físicas que chegaram a tempo do Natal. Mas se for fã da marca, saiba que há mais três coffrets que estão à venda em exclusivo na loja online da Sephora.

Para aquelas pessoas que precisem e hidratação (Watering Hole, PVP 54,99€), um kit completo de ritual de beleza noturno (Wild night: The evening kit, PVP 99,99€), um creme de tamanho original e tamanho de viagem (Mama & Cub: Protini Duo PVP 77,99€) ou uma dupla de cremes ricos em péptidos (Anytime, Anyface, PVP 28,99€), nãoa lhe vão faltar opções para oferecer este Natal.

Veja na galeria os produtos que pode encontrar em loja.

Laneige

É uma das marcas coreanas que mais sucesso faz na Europa e é conhecida pelo hype que os seus produtos têm nas redes sociais, entre eles a Lip Sleeping Mask (PVP 22,99€).

Para o Natal há três coffrets com tratamentos que combinam alguns dos produtos mais icónicos da marca. Veja na galeria o que pode encontrar a partir de 29,99€.

Erborian

Estamos a falar de outra marca coreana conhecida sobretudo pelos seus BB e CC Creams com cor que nos poupam um passo na maquilhagem – caso não seja a maior fã de base – ou se preferir uma rotina de pele mais simples.

Para o Natal há duas novidades: um kit Day & Night (PVP 29,99€) e um kit com os best-sellers da marca (PVP 47,99€).

créditos: Divulgação

Rituals

É uma das marcas mais procuradas nesta altura do ano pelos seus conjuntos, rituais ou mesmo pelos produtos para a casa. Uma vela Rituals fica sempre bem na decoração e os produtos falam por si.

Em exclusivo na Sephora pode encontrar a gama Ritual of Mehr (a partir de 5,99€), mas há muito por onde escolher.

Masqmai

É uma marca de cosmética natural à venda em exclusivo na Sephora, desde 2022. A sua origem está na modelo italiana Alice Campello, que a lançou em 2020.

"A Masqmai trabalha constantemente na inovação para, através da combinação do poder da ciência e da natureza, criar fórmulas poderosas, testadas, mas nunca em animais, que garantem os resultados mais eficazes", dizia a marca, na altura do lançamento em Portugal, em comunicado.

créditos: Divulgação

Para o Natal a grande aposta da Masqmai é o coffret que reúne os seus best-Sellers: Rotina Corpo e Cabelo formato viagem (PVP 39,99€).

Se tem curiosidade em experimentar esta marca fique a saber que o produto mais icónico é o Natural Beauty Elixir (PVP 34,99€).

Byoma

Ainda na vertente vegan, a Byoma é uma das marcas que se juntou à família Sephora este ano. Trata-se dtambém de uma marca inglesa bastante recente no mercado – foi lançada em fevereiro de 2022 – e é conhecida sobretudo por ter preços acessíveis. Todos os seus produtos têm um custo inferior a 20€.

créditos: Divulgação

Para o Natal a marca preparou um duo iluminador para cuidado da pele (Brightening Duo PVP 11,99€), o que pode ser uma boa forma de começar por experimentar alguns dos produtos desta marca.

Rare Beauty

É uma marca que dispensa apresentações ou não fosse a sua fundadora Selena Gomez. Todos os produtos têm um grande hype nas redes sociais e são fáceis de esgotar. A bruma hidratante Always An Optimist 4-In-1 (PVP 31,99€) ou o blush líquido Soft Pinch (26,99€) são sempre boas opções para uma oferta natalícia. Mas há muitos produtos à escolha cujas receitas revertem em parte para a fundação criada por Selena Gomez para ajudar pessoas com Lúpus.

Too Faced

As coleções de Natal da Too Faced também já dispensam apresentações ou não fossem também das mais coloridas e as que mais dão vontade de comer. O packaging dos produtos remete-nos precisamente para o universo dos doces, este ano na edição Maple Syrup. E como não ter uma “candy crush”, com os produtos da marca?

Para o Natal há muitas opções por onde escolher e é até possível personalizar as paletas.

Rabanne

Este ano soltem-se os brilhos. Para os fãs desta tendência, que parece que não passa de moda, encontra o paraíso da maquilhagem nas propostas de Rabanne para este Natal. Desde a máscara de pestanas com pigmentos prateados, passando pela sombra líquida muito pigmentada, há três novos batons metalizados, um iluminador líquido, um shimmer bronzeador para o rosto e corpo em três tons e um sérum com glitter.

Se não quer entrar na onda dos brilhos, há novidades nos batons mate e bálsamos de hidratação com cor.

Nars

Se procura um baton para oferecer que sejam líquidos e de longa duração (16 horas), a Nars apresenta algumas das opções mais interessantes.

Se quiser optar pelos coffrets da marca, tem três à escolha a partir de 29,99€.