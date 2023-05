Em 1943, Willy Breitling já se havia tornado um ilustre fabricante de instrumentos de aviação e de relógios profissionais que satisfaziam as necessidades funcionais em tempos de guerra. Contudo o fundador da Breitling de terceira geração também sonhava com um mundo pósguerra, em que a utilidade daria lugar um otimismo desenfreado. Com esse futuro em mente,

Willy concebeu uma gama de cronógrafos elegantes e dotou-os dos melhores materiais, dos melhores acabamentos e dos melhores calibres. A sua nova linha seria designada Premier.

Reintroduzida pela Breitling em 2021, a coleção de cronógrafos Premier Heritage deu uma nova vida ao sonho de Willy de ver o cronógrafo funcional e utilitário transformar-se numa afirmação de estilo inegavelmente elegante — nas suas palavras, “a prova inconfundível de um extraordinário bom gosto”. Hoje, o fabricante de relógios suíço junta seis novas referências à

gama Premier, todas elas movidas pelo Calibre manufaturado Breitling 01 de corda automática. “Estamos empenhados em preservar a visão ousada de Willy Breitling de combinar a precisão de um relógio profissional com a sofisticação de um relógio formal moderno”, diz o CEO da Breitling, Georges Kern, em comunicado. “O Premier personificava o sentimento de esperança que emergiu na era pós-guerra e nós temos todo o orgulho em dar seguimento a essa tradição com uma versão retromoderna, adaptada aos nossos tempos.”

O auge da precisão, inovação e estilo

A especialidade da Breitling sempre foi o cronógrafo e cada um dos três fundadores da marca prestou o seu contributo para moldá-lo e transformá-lo no que representa hoje em dia. Desde o momento em que começou o seu negócio em 1884, Léon Breitling aplicou toda a sua experiência no aperfeiçoamento do cronómetrode bolso. O seu filho Gaston apresentou os primeiros modelos de pulso, que possuíam um botão independente na posição das 2 horas. Já o seu neto, Willy, adicionou o segundo botão na posição das quatro horas — estabelecendo o design do cronógrafo moderno, usado atualmente em toda a indústria da relojoaria. Após isso, Willy levaria a visão da família um passo mais além, transformando o cronógrafo utilitário e funcional numa verdadeira afirmação de estilo.

A nova gama Premier B01 Chronograph 42 também faz jus aos intransigentes padrões técnicos de Willy Breitling. Os seis modelos são movidos pelo Calibre Breitling 01 de corda automática, um movimento manufaturado concebido para garantir o nível máximo de precisão, fiabilidade e funcionalidade. Lançado inicialmente em 2009, é um dos mais conceituados movimentos de cronógrafo na indústria. Tal como acontece com todos os calibres mecânicos da Breitling, cada

um deles obteve a rigorosa certificação COSC com uma precisão de entre -4 e +6 segundos por dia.

Igualmente exigentes e exaustivos são os testes realizados pela Breitling que correspondem a um uso intenso de 16 anos: testes de resistência a choques (aprox. 60 000 choques a 500 G), testes da coroa (mais de 100 000 movimentos de corda na coroa), testes da corda da massa oscilante (3 456 000 oscilações) e testes do botão de cronógrafo (aprox. 5840 ações de iniciar/parar/reiniciar).

A mais recente versão do Calibre manufaturado Breitling 01 — que pode ser encontrado no novo cronógrafo Premier — foi redesenhado em 2022 e possui um perfil mais delgado e uma massa oscilante mais compacta, que pode ser admirada através do fundo de caixa em cristal de safira transparente. O movimento inclui uma garantia de cinco anos e oferece uma reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. De modo a respeitar o desejo de Willy de combinar usabilidade e elegância, o Premier apresenta agora uma resistência à água de até 100 m (10 bar).

Para criar o design do novo Premier, a Breitling preservou pormenores de design característicos do Premier vintage, incluindo o bisel liso fixo, o mostrador com dois contadores, botões retangulares simplificados e números árabes aplicados. Com um diâmetro de 42 mm, a caixa é ligeiramente maior do que a de 40 mm dos modelos B09 (de corda manual) existentes. Os contadores tom sobre tom com cronógrafo de minutos na posição das 3 horas e segundos contínuos na posição das 9 horas conferem um visual elegante, enquanto os novos tons do mostrador em salmão, azul, verde, preto e creme dão um toque contemporâneo aos modelos em aço. Uma versão adicional em ouro vermelho de 18K apresenta um clássico mostrador creme.

Os relógios estão disponíveis com uma clássica bracelete em pele de crocodilo ou uma elegante bracelete de 7 fileiras de metal.

A coleção Premier está à venda online e na Boutique dos Relógios Plus, na Avenida da Liberdade.