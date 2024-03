No passado domingo realizou-se mais uma edição dos World Spa & Wellness Awards 2024, uma cerimónia que tem como objectivo celebrar e reconhecer o melhor que há no mundo no ramo do wellness e bem-estar.

A gala, que se realizou em Londres, atribuiu um prémio muito especial a Portugal, mais concretamente ao Six Senses Douro Valley, que foi vencedor na categoria Spa do Ano: Europa.

O Spa do Six Senses Douro Valley tem 2200 metros quadrados e dispõe de 10 salas de tratamento com vista para jardins secretos, fontes de água ou para o vale do Rio Douro, considerado Património Mundial da UNESCO. O seu design único combina, de forma harmoniosa, elementos naturais como a água, pedra e madeira.

Na piscina interior de grandes dimensões é possível experimentar terapias de som subaquático e jatos de massagem, enquanto na área Vitality Suite relaxar na sauna convencional, sauna de infra-vermelhos ou nos banhos a vapor.

Este local conta ainda com um ginásio interior e exterior e um estúdio de atividades de wellness, como Yoga, aerial yoga, meditação, taça tibetana, TRX, HIIT, alongamentos, Kettlebell.

O menu do spa dispõe de uma oferta diversificada, sempre assente numa abordagem única de wellness e privilegiando tratamentos inovadores e pioneiros. Ao nível dos programas de wellness destacam-se o Six Senses Integrated Wellness (uma abordagem inovadora do bem-estar que mede e analisa os principais biomarcadores fisiológicos dos hóspedes, permitindo a criação de um programa personalizado de tratamentos de spa, atividades físicas e de bem-estar com base no princípio preventivo da medicina oriental e tendo em conta as influências ocidentais orientadas para os resultados) e o Sleep with Six Senses (permite aos hóspedes alcançarem a melhor qualidade de sono possível. O sono é, sem qualquer dúvida, reconhecido como sendo um dos contribuintes mais importante para a saúde de um indivíduo).

Para mais informações, clique aqui.