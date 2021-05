Cruella de Vil dispensa apresentações. Emma Stone dá vida à famosa personagem de cabelo branco e preto no novo filme de imagem real da Disney, sobre os primeiros tempos rebeldes de uma das mais notórias – e notoriamente fashionable - vilãs.

Nadia Stacey, responsável pela maquilhagem e cabelos, revelou à revista Vogue que o céu foi o limite ao criar os looks para esta nova versão cinematográfica que também conta com Emma Thompson no elenco.

"Tenho um quarto enorme com moodboards e, honestamente, parece que enlouquecemos porque tínhamos referências de maquilhagem e perucas do século XVIII, coisas das décadas de 1950 e 1960, e peças do John Galliano e da Vivienne Westwood. Olhei para competições de cabelo avant-garde e esculturas. E depois, obviamente, o movimento punk dos anos 1970", disse sobre o processo de inspiração.

Uma curiosidade prende-se com o facto de a maquilhadora ter incorporado o lettering utilizado no álbum “Never Mind the Bollocks” da banda Sex Pistols para criar aquela que, certamente, é uma das maquilhagens mais marcantes de Cruella neste filme: a cena em que Emma Stone surge com a palavra The Future escrita no rosto, conjugada com um batom vermelho com cristais.

Em termos de caracterização, quais são as semelhanças que os fãs podem esperar com a primeira Cruella, interpretada por Glenn Close em 1996? Tirando o cabelo - que “tem praticamente a mesma forma e comprimento que a Cruella que todos conhecemos” -, muito poucas.

Curiosidades sobre Cruella Guarda-roupa Elenco principal – 277 roupas

Cruella/Estella – 47 mudas de roupa

Baronesa – 33 mudas de roupa

Pétalas de flor do vestido que a Cruella utiliza no carro - 5.060

393 metros de tecido organza utilizados no vestido do carro

Horace e Jasper – 30 roupas cada Elenco 61 personagens com nome

16 artistas caninos Cenários 96 cenários oficiais

A equipa decorou 130 cenários no total

No pico das gravações decoraram 20 cenários em 5 dias Adereços 40.000 adereços

8 camiões de adereços por dia ao longo das filmagens

Os cães tinham coleiras personalizadas, criadas por um joalheiro

Foram necessárias duas semanas para colocar a cobertura nos bolos para os bailes

Foram feitos apenas 3 bolos para o Baile Preto e Branco, pelo que só tinham 3 takes possíveis para filmar (filmaram em 2)

Mais de 3.500 metros de tecido usados na decoração dos cenários

256 metros de tecido utilizado para a Libertação de Londres.

Já a criação do guarda-roupa de Cruella requereu algum trabalho de pesquisa por parte de Jenny Beavan que visitou lojas especializadas em máscaras, mercados e feiras vintage e ainda procurou inspiração em peças de designers como Vivienne Westwood e Alexander McQueen. Para constuir os looks da vilã, Beaven trabalhou com uma paleta de cores muito reduzida: preto e branco com apontamentos de cinzento e vermelho.

Sobre um dos looks mais emblemáticos do trailer – o casaco militar conjugado com uma longa saia de folhos – a costume designer revelou à Vogue que esse foi um projeto desafiante.

"Esse casaco foi uma obra de arte. Encontrei um casaco lindo que podia ter funcionado, mas decidimos recriá-lo. Depois, o objetivo da saia de folhos era que tinha de cercar o carro da Baronesa. Tinha de ser enorme e leve o suficiente para que ela [Emma Stone] a pudesse usar, mas pesada para que fosse possível movimentá-la à volta do carro. No início foi um grande desafio, era demasiado pesada. No fim de contas acabou por ser feita por Kirsten Fletcher, que é uma designer de figurinos incrível, e tive muitos estudantes a coser pétalas à mão no meu estúdio."

CRUELLA estreia a 27 de maio nos cinemas e também estará disponível no Disney+ com Acesso Premium a um custo adicional único, a 28 de maio.