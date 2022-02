O dia mais romântico do ano está prestes a chegar e a pensar nisso a Atlanta Mocassin reuniu algumas das suas melhores sugestões de presentes para ele e para ela. A marca portuguesa apresenta propostas elegantemente confortáveis que permitem fazer mix and match com a cara-metade.

Sejam os Original Walkers, disponíveis em cores mais arrojadas e perfeitos para o dia-a-dia, os City Drivers, um modelo versátil, que se adapta a todos os looks, ou os Home Slippers, ideais para ficar no aconchego de casa com quem mais ama, são várias as opções disponíveis para mulher.

Atlanta Mocassin - Coleção Mulher créditos: Atlanta Mocassin

Já na coleção de homem são também muitas as propostas para todos os gostos e estilos, que permitem combinações verdadeiramente românticas. Dos clássicos Originals, aos City Loafers, passando pelos Boat Shoes e sem esquecer os modernos Sneakers, a marca nacional aposta, como sempre, na qualidade premium dos seus materiais.

Atlanta Mocassin - Coleção Homem créditos: Atlanta Mocassin

Neste Dia dos Namorados faça ainda match em grande estilo, com vários modelos de ténis: