A coleção Primavera-Verão 2022 "Aftersun" celebra voltar a juntar-nos, a desfrutar da essência do verão, a abraçar-nos, sentir-nos de novo próximos uns dos outros, uma sensação de otimismo. Uma coleção onde as cores, as texturas e os detalhes pretendem recriar o universo visual das férias há uns anos com a família do designer, no Mediterrâneo.

"Aftersun" é também sonhar com o pôr do sol numa daquelas tardes quentes, com as toalhas molhadas, os copos na praia com amigos e os mergulhos no mar à luz da lua. São lembranças, é felicidade, é viajar, é viver.

Veja as imagens da coleção: