De regresso às origens, o designer Nuno Gama encontrou inspiração na paz de espírito da imensidão da planície Alentejana e na transposição de alguns detalhes que nos remontam, à autenticidade da sua essência.. O formalismo mantém-se impecavelmente intocável, mas opcional, contra novas influências mais descontraídas, que inspiram liberdade de movimento.

Matérias certificadas desde a origem/processos, até ao consumidor final, através de reciclagens, reaproveitamentos ou na promoção do produto nacional. Entrada em força do tencel em contraposição com fibras naturais, sustentáveis e a excelência do Merino nacional.

Destaque para uma nova linha de calçado, quase 100% sustentável.

Veja as propostas do designer para a próxima primavera/verão 2022: