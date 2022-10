A proposta Nuno Baltazar SS23 explora alguns dos seus códigos mais delicados e femininos, em desenvolvimentos de novas silhuetas sofisticadas, mas effortless e descontraídas.

"Os detalhes demi-couture são apresentados em looks desconstruídos, coordenados com peças casuais e urbanas. Silhuetas oversized coexistem com apontamentos tridimensionais, folhos jabot, laçadas e franzidos", descreve a ModaLisboa.

"Texturas secas e aéreas em pontos tafetá e organza contrastam com telas estruturadas em sarja de algodão ou crepes satin, fluídos e com toque líquido. A paleta de cores também propõe a exploração de cores neutras como preto, caqui, conhaque e canela em oposições contrastantes com tonalidades vibrantes como violeta, diferentes tons de rosa, laranja e verde e amarelo fluor", acrescenta.

Com uma narrativa visual exuberante, a coleção South Garden reflete a geografia emocional e fantasiosa da protagonista de Grey Gardens, o documentário de 1975 que retrata a história de duas aristocratas americanas, mãe e filha, ambas chamadas Edith Beale, que viveram em pobreza numa mansão decadente em East Hampton. Como o espelho de uma realidade paralela, a coleção propõe dar corpo, volumetria e cor ao imaginário

de Little Edie. É da dicotomia entre imagens reais e fantasiosas que a coleção apresenta propostas que re-interpretam e ampliam os códigos e a identidade autoral de Nuno Baltazar.