Numa gala em que o preto dominou, Filipa Areosa arriscou com cor e brilho

No meio dos vários looks da entrega de prémios da revista GQ, houve um que conseguiu sobressair-se. Filipa Areosa ignorou as tradicionais regras das noites de gala e apresentou-se com um vestido que poderá muito bem passar a encabeçar a sua lista de prendas para este Natal.

Em causa está um modelo da marca Mango, que pertence à coleção especial intitulada "festa e cerimónia". O vestido é comprido, sem mangas e totalmente coberto em lantejoulas.

A atriz, que foi mãe pela primeira vez no início de fevereiro, fez furor com esta escolha que, importa realçar, custa 320 euros, como pode conferir no site oficial da marca espanhola.

créditos: Divulgação

Para além de posar na passadeira preta do evento, Filipa realizou uma curta sessão, num tom divertido, que destacou alguns pormenores do vestido. As imagens, disponíveis abaixo, estão a ser muito elogiadas. Ora veja:

