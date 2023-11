A edição de 2023 da gala GQ Men of the Year (MOTY) Awards 'apoderou-se' do 8 Marvila, um espaço que é apontado como o mais recente centro de cultura e comércio independente de Lisboa e que, muito em breve, se espera que venha a ter restaurantes, lojas, galerias de arte, salas de espetáculos e campos de padel.

Ainda numa fase muito embrionária, o espaço serviu de palco para várias das estrelas que ao longo do presente ano se destacaram, quer na moda, no desporto, na representação, entre outras áreas.

Pela passadeira preta passaram inúmeras caras conhecidas, sendo que o destaque foi para a recém-casada Alba Baptista, que atualmente vive um período apaixonado ao lado do popular ator de Hollywood Chris Evans.

A gala contou também com as participações de duas estrelas internacionais de renome: Ashley Graham, a modelo plus size norte-americana que ficou conhecida por promover a inclusão de mulheres que se enquadram 'fora do padrão' da indústria da moda; e Arón Piper, estrela da série 'Elite'.

Em relação aos looks, que poderá ver um a um na galeria que preparámos para si, sublinha-se a predominância do preto. Alguma transparência também marcou os visuais de algumas das figuras públicas.

