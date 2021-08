Sem maquilhagem, com maquilhagem, com vaidade ou com simplicidade…. A Be Blair “nasceu” para dar resposta às necessidades de todas as mulheres, reunindo numa loja online os produtos de beleza, saúde e bem-estar de marcas premium a preços apetecíveis.

“A loja nasceu da vontade de entregar e disponibilizar os melhores produtos e o melhor aconselhamento, de uma forma mais prática, sem a necessidade dos clientes se deslocarem fisicamente a uma loja. Acompanhando-os durante todo o processo, disponibilizamos um atendimento personalizado para cumprir todas as suas necessidades”, refere, Bruna Castro, Gestora da loja Be Blair.

Assim na loja online é possível encontrar produtos destinados a homens e mulheres, seja para tratamento de rosto, corpo, cabelo, maquilhagem, solares, suplementos. Todas as semanas a Be Blair lança campanha com descontos em marcas premium, como a Foreo, Filorga, Avène, Lierac, La Roche Posay, entre muitas outras.

Além disso, a Be Blair dispõe ainda de uma secção dedicadas às recém-mamãs e aos bebés. “O nosso objetivo é que todos os clientes estejam informados e satisfeitos, quer com o produto, quer com o serviço, desde a experiência de compra fácil até ao atendimento após-venda útil”, acrescenta a responsável.

Para “mergulhar” no mundo Be Blair basta visitar o site: Be~Blair (beblair.com). Neste momento a loja está com uma campanha em protetores solares, com descontos até 30% em várias marcas (como Nuxe, Piz Buin, Avène, Lierac, etc) e em qualquer compra superior a 100€, o cliente recebe uma toalha de praia Be Blair.