A Lanvin Eyewear apresenta uma nova coleção de óculos de sol que exibe o icónico logótipo da Maison Mother & Child, uma representação encantadora do amor entre Jeanne Lanvin e a sua filha.

Concebidos com silhuetas elegantes, estes sofisticados óculos de sol abraçam a funcionalidade chique do quotidiano com as pontes das hastes em acetato perfuradas. As pontas curvas apresentam um orifício delicado para juntar a elegante corrente de óculos Lanvin. Ambos os modelos são apropriados para a montagem de lentes de prescrição.

Concebidos em metal leve, estes óculos de sol femininos ostentam um formato borboleta suave com a frente com bordas elegantes e arrojadas. As hastes, ostentando a placa dourada Mother & Child, são uma representação divertida do laço Lanvin. Estão disponíveis em dourado/cinzento, dourado/azul degradê e dourado/castanho degradê.

Intemporais e elegantes, estes óculos de sol ovais femininos estão disponíveis em Preto clássico e Tartaruga, complementados por hastes em metal no formato do laço Lanvin. A placa dourada Mother & Lanvin apresentada nas hastes completa o look. Disponíveis em Preto, Havana Vintage e Havana Azul.