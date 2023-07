Para assinalar o lançamento do filme da Barbie, que chegou aos cinemas esta quinta-feira, a Zara lançou uma coleção cápsula em colaboração com a Mattel disponível em duas lojas portuguesas.

No Colombo, em Lisboa, e no NorteShopping, em Matosinhos, vai poder encontrar as 27 peças desta colaboração limitada e que inclui vestuário, calçado, joias e alguns acessórios decorativos para todos aqueles que quiserem dar um toque cor-de-rosa à sua casa.

Para assinalar este momento, estes dois espaços comerciais apostaram também numa ativação muito especial: uma réplica, em tamanho real, da icónica caixa da Barbie instalada na entrada da cada loja.

Sozinho ou acompanhado, todos os admiradores da famosa boneca vão poder, literalmente, saltar para o seu interior e sentir-se uma verdadeira Barbie.

Com preços a partir dos 6,95€, descubra toda a coleção Zara x Barbie aqui.