Com o objetivo de celebrar dez verões de sol, sal e mar, a marca de swimwear portuguesa irá percorrer o país de norte a sul com uma pop-up store em formato de caravana, estando ainda mais próxima das suas clientes neste ano tão especial.

Nesta roadtrip repleta de alma, as malas de viagem enchem-se dos já muitos esperados modelos best-sellers das coleções ALMA e Basics, mas também das marcas My First Cantê e Molkot.

A viagem já começou e o primeiro destino é o Porto, onde será possível encontrar a caravana Cantê no Armazém, localizado na Rua de Miragaia nº 93, entre as 11h30 e as 20h00 à exceção dos dias com limites horários impostos pela Direção Geral de Saúde e até dia 19 de julho.

As próximas datas e paragens serão anunciadas em breve no Instagram da marca.