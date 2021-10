Muitos são as modelos que marcaram a história da Melissa e muitas são também as silhuetas que surgem nesta estação com nova cara, novos detalhes e designs renovados. Falamos em especial da Melissa Blair de adulto, e da Melissa Dora para adulto e criança.

créditos: Melissa

Com uma estrutura de conforto intemporal, a Melissa Dora chega em diferentes cores lisas com laço e com padrões florais. Sendo que todos os modelos estão disponíveis em tamanho de adulto e tamanho de criança.

Melissa Dora créditos: Melissa

A Melissa Blair voou diretamente do mundo do cinema para os pés dos apaixonados da marca. Estes sapatos, em estilo sapato de boneca, marcaram décadas e são símbolo de revolução e juventude. Verdadeiros clássicos dos filmes de Hollywood.

Melissa Lola créditos: Melissa

A Melissa pegou na silhueta, adicionou a parte da frente arredondada, o salto baixo e a tira no peito do pé, e ainda lhe acrescentou os materiais mais leves, o inconfundível cheiro a tutti-frutti e a transparência no salto.

Conheça a Melissa Blair, a Melissa Dora e muitas outras novidades em melissaportugal.com e na loja Melissa do Colombo.