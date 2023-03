A Salsa Jeans voltou às raízes, "ao equilíbrio perfeito entre tendência e intemporalidade", com "everything-denim", na sua coleção FW23, descreve o livro de imprensa do ModaLisboa. A marca, nascida no norte de Portugal, desenvolve todos os seus jeans no seu atelier e unidade industrial, a pensar na individualidade de cada um, particularmente das mulheres, em quem se inspira para desafiar os limites do que já foi feito. "Há um par de Salsa Jeans para cada tipo de corpo, para cada personalidade e para cada momento das suas vidas; há um par de Salsa Jeans que vai tornar cada insegurança na confiança de todos os dias", refere o documento. "O denim é trabalhado pelas mãos de quem o conhece como ninguém, com a consciência e responsabilidade por todo o processo de produção, desde as pessoas que tornam a ideia em realidade, ao impacto que o produto terá, a nível ambiental, ao longo do seu ciclo de vida", lê-se ainda. Veja as fotos da nova coleção









































A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

Para sábado estão agendadas as apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.

As exposições e o ‘lounge’ podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.