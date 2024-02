For Good foi o tema escolhido para a 62ª edição da ModaLisboa que vai regressat à capital lisboeta no segundo fim de semana de março.

O certame de moda nacional, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, vai realizar-se entre 7 e 10 de março de 2024 e à semelhança da edição passada o Pátio da Galé foi o local escolhido para receber as propostas para a próxima estação.

Como já é habitual, as Fast Talks vão ser o pontapé de arranque desta edição e que a organização descreve como "palco do pensamento e do diálogo entre oradores nacionais e internacionais, que se debruçam sobre oportunidades de crescimento ético e concertado para a Moda."

Ao longo de três dias, o calendário vai contar com diferentes apresentações e desfiles onde18 estilistas do panorama nacional vão apresentar as suas propostas para a temporada de outono/inverno 2024/25.

"Todas as suas práticas partilham, além de um ecossistema cultural, uma mensagem: FOR GOOD. Fazer o bem enquanto resposta aos desafios da contemporaneidade, sim, mas também enquanto missão e intenção definitiva— ao Design, à cidade, às pessoas, ao planeta", pode ler-se no comunicado oficial.

O primeiro dia de desfiles, que terá lugar no dia 8 de março, vai ainda ser marcado pela fase final do concurso Sangue Novo que irá premiar três jovens aspirantes a designers com os prémios ModaLisboa x IED - Istituto Europeo di Design, ModaLisboa x RDD Textiles e ModaLisboa x Showpress.

Todos os desfiles vão ser transmitidos em direto pela organização e podem ser acompanhados online no site oficial.