"Streel Swell" é o nome da coleção de Duarte e é inspirada pela cidade, pelos surfistas de asfalto que navegam as ruas e que não têm receio de ser eles

próprios.

"Desde o início do skate que este desporto é uma parte crucial da cultura urbana, e esta coleção presta uma homenagem ao seu estilo despreocupado", explica a ModaLisboa no seu pressbook.

Com peças maioritariamente unissexo, a coleção primavera-verão 2023 chega com silhuetas mais soltas com painéis e modelagem ondulantes, que relembram o movimento dos skates.

Duarte desenvolveu dois estampados com skaters camuflados, em materiais leves — algodão, linho, viscose e tecidos tecnológicos em azul, creme, rosa e verde — para manter o corpo fresco nos dias quentes de verão.

Veja as fotos do desfile

Apresentações das coleções decorreu até domingo

No sábado, os nomes aguardados foram Filipe Augusto, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo realizam-se os desfiles de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.