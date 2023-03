Ana Rita de Sousa, designer da marca ARNDES, demonstrou, desde cedo, interesse em expressar-se através de materiais têxteis. Formada em Design de Moda pelo Modatex Porto, em 2019, e com anterior especialização em Realização Plástica de Espetáculo pela Escola Artística de Soares dos Reis, complementou a sua formação com um estágio no atelier do designer Luís Buchinho. Em 2021, venceu o primeiro prémio do concurso Sangue Novo da ModaLisboa, que lhe permitiu frequentar o mestrado em Collection Design na Polimoda, em Florença. Em outubro de 2022, estreou-se na plataforma Workstation.

ARNDES é uma marca direcionada para um público que valoriza o craftsmanship e silhuetas singulares. Cria um compromisso que articula a estética, a funcionalidade, a qualidade e o impacto dos seus produtos durante o seu ciclo de vida, com base na sustentabilidade ambiental, ecológica e social. Com o intuito de reduzir desperdícios de produção, ARNDES reutiliza tecidos deadstock para a produção das suas coleções, bem como peças de vestuário clássicas já existentes, transformando-as em novas peças. A ideia é existir um ambiente laboratorial onde se dá aso à exploração e experimentação.

A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

Para sábado estão agendadas as apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.

As exposições e o ‘lounge’ podem ser visitados hoje até às 22:30, no sábado entre as 13:30 e as 23:00, e no domingo entre as 13:30 e as 22:00.