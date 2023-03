"Big Bang é a grande expansão. A criação definitiva do universo Call Me Gorgeous", refere o site da ModaLisboa sobre a nova coleção da marca conduzida por Luís Borges.

"A criação definitiva de um tempo transparente onde o céu explode de cor. A construção de um espaço onde a teoria da evolução se concretiza finalmente na diferença, onde cada um e cada uma pode crescer para ser uma constelação. Com uma coleção que se aventura para outros cantos do cosmos, com novos materiais, novos tons, novos brilhos e um design que se desapega de limitações terrestres, a Call Me Gorgeous apresenta um desfile de histórias e personalidades: em cada uma delas, um novo Big Bang. Porque o tempo não é infinito, mas somos nós que criamos o espaço", lê-se.

Call Me Gorgeous é uma marca portuguesa de acessórios handmade, criada em 2021 por Luís Borges – modelo internacional que agora assume também o papel de diretor criativo da marca.

Consciente de que hoje a aparência ainda é motivo de julgamento e preconceito, Call Me Gorgeous surge com o objetivo de celebrar a diversidade e a individualidade. É um projeto feito para todas as pessoas, de todas as idades, com diferentes tipos de corpo, etnias, histórias ou estilos de vida.

Todos têm o direito de se sentirem gorgeous, todos os dias. É este o manifesto da marca.

Veja as fotos da nova coleção

A 60.ª ModaLisboa terminou no domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo foram apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, houve uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.