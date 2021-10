A cápsula “Handy” foi desenhada em parceria com o artista Cardoz, curador da marca na Arte, que desenvolveu o padrão de mãos que se destaca no visual das peças, obra a que o artista deu o nome de “Handtalk”, inspirada no simbolismo das mãos, enquanto ferramenta de comunicação.

Esta coleção cápsula da MOCHE é composta por cinco peças: uma sweatshirt, uma longsleeve, duas t-shirts e um lenço, e está em pré-venda na loja online da marca, em moche.pt até início de novembro.

Após essa data também estará disponível no novo Espaço MOCHE, em Santos, Lisboa. O stock da coleção Handy é limitado e exclusivo e cada peça tem a oferta especial de 10GB.

Todos os produtos de roupa MOCHE são feitos a partir de materiais amigos do ambiente, com produção responsável e nacional e trazem sempre Gigas de dados incluídos.

De recordar que foi na 55.ª edição da ModaLisboa, em outubro de 2020, que a marca da Altice Portugal para o segmento jovem, apresentou a sua primeira linha de produtos de moda com design exclusivo MOCHE, e iniciou um novo capítulo da sua história, rompendo, de forma completamente irreverente, a sua área de negócio.

Prémio MOCHE ModaLisboa apoia designers Sangue Novo

Pela 3ª edição consecutiva, a MOCHE voltou ainda a apoiar os designers Sangue Novo, através da atribuição de um prémio de 1.500€ ao vencedor do prémio do público.

Nesta edição a jovem criadora Carolina Costa foi a mais votada pelo público e recebeu o Prémio MOCHE ModaLisboa, na Estufa Fria.