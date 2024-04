'Faça a Moda Circular’ é o nome do novo projeto lançado pela marca de moda portuguesa MO em conjunto com a start-up ambiental ‘To Be Green’ em prol de um futuro mais verde.

Esta ação, que arrancou no início do mês de março, pretende convidar todos os portugueses a fazer uma revisão às peças de roupa que, eventualmente, possam estar encostadas no fundo do armário e em desuso.

Após esta seleção, podem entregar todos os artigos de vestuário sem utilidade - independentemente da marca - nos diferetes pontos de recolha disponibilizados nas 13 lojas aderentes da MO que, por sua vez, terá a responsabilidade lhes dar uma segunda vida.

"Estas peças serão cuidadosamente recolhidas e submetidas a um processo de seleção: aquelas que forem passíveis de reparação serão restauradas e reintegradas no mercado, enquanto as restantes serão recicladas, transformando-se em novos produtos ou matérias-primas", pode ler-se no comunicado.

O objetivo é simples: consciencializar os consumidores para a questão do desperdício têxtil e promover um circuito de moda mais responsável e circular.

Alverca, Arrábida, Barcelos, Braga, Cascais, Famalicão, Guimarães, Lousada, Maia, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, Seixal e Vila Real são os treze espaços aderentes ao projeto “Faça a Moda Circular” que, em breve, será alargado a mais lojas.