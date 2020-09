A Reebok revela oficialmente a sua coleção "Minions: The Rise of Gru" celebrando o próximo lançamento de mais um filme com estreia agendada para 2 de julho de 2021 (trailer oficial AQUI).

Disponível globalmente em Reebok.com e em lojas selecionados a partir de 1 de outubro, a coleção exclusiva de calçado para toda a família revela uma aliança criativa de proporções épicas na vida real, revelando um plano mestre em desenvolvimento.

Reconhecido globalmente como o franchising de filmes de animação de maior sucesso de todos os tempos, o icónico Gru continua a captar a imaginação do público em todo o mundo.

Combinando o legado dos Minions e a narrativa historicamente ousada da marca Reebok, a coleção Minions x Reebok é inspirada diretamente no próximo filme que narra a história não contada do sonho de um menino de 12 anos de se tornar o maior super vilão do mundo.