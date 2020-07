Para o presidente da entidade, Carlo Capasa, trata-se de "um grande regresso".

"É um momento difícil para a moda e mostra o forte vínculo que os estilistas têm com o nosso país. Hoje, mais do que nunca, é importante estarmos unidos para proteger a nossa indústria única no mundo", afirmou Capasa em um comunicado.

Por sua vez, Domenico Dolce e Stefano Gabbana reconheceram que "a moda precisa manter-se positiva e unida".

"Salas temáticas"

A marca MSGM iniciará as apresentações, seguida por Prada, Moschino e Philipp Plein.

Na quarta-feira será a vez de Etro e D&G e na quinta de Salvatore Ferragamo, Tod's e Dsquared2, enquanto a edição será finalizada na sexta por Gucci, Ermenegildo Zegna e Missoni.

A Câmara da Moda fornece também reuniões ao vivo 24 horas por dia, por horários, para todos os continentes e em particular para os Estados Unidos, graças a uma parceria com o jornal The New York Times.

Além dos desfiles de moda, poderão ser acompanhadas entrevistas nos bastidores e apresentações em "salas temáticas", sobre assuntos variados, desde o desenvolvimento sustentável até às inovações tecnológicas.

O jornalista americano Alan Friedman terá "uma sala institucional", onde se reunirá com personalidades do mundo político e empresarial.

Com exceção de uma nova onda de coronavírus, Milão confirmou o seu programa de desfiles femininos para a primavera e o verão 2021 para 22 a 28 de setembro.