Costumas procurar inspirações na hora de criar os teus looks festivaleiros? Se sim, quais são as tuas maiores referências de estilo nesta área?

Gosto de usar o que for tendência na altura, mas sempre de forma confortável. Adoro o estilo da Hailey Bieber.

Qual a tua tendência de eleição para os festivais?

Neste momento são os tops espartilho.

Costumas preparar o teu look com algum tempo de antecedência?

Sim, gosto de ir com um look pensado. Sou organizada por natureza e tenho a necessidade de sentir que tenho tudo controlado.

Gostas de adaptar o teu look ao mood de cada um dos dias do festival ou preferes manter-te sempre fiel ao teu estilo pessoal?

Gosto de me manter fiel, independentemente do festival ou artista que esteja a atuar.

Uma vez que estamos praticamente no verão, gostas de incorporar cor no teu look?

Mais do que ligar à cor, é ligar à peça em si. Se for bonito e confortável uso independentemente da cor.

Em termos de calçado, o que é que costumas privilegiar em festivais?

Botas, sempre.

Quais os teus acessórios de eleição?

Fios e anéis.

Quanto tempo demoras a fazer a tua maquilhagem para um dia de festival?

Não tenho muito tempo. Gosto de uma maquilhagem duradoura, algo prático que não me impeça de me divertir sem pensar se algo está esborratado.

Nesta época preferes apostar numa maquilhagem mais arrojada ou em algo mais minimalista?

Acho que este ano vou apostar numa maquilhagem mais ao estilo 'Euphoria' com umas pedras no canto interno do olho.

Glitter: sim ou não?

Um brilhozinho fica sempre bem.

Uma vez que a exposição solar aumenta nestes dias em particular, tens alguns cuidados especiais com o teu rosto e corpo?

Claro que sim. Colocar protetor solar sempre antes de sair de casa. E optar por uma base também com SPF.

Tens o hábito de ir retocando a maquilhagem ao longo do dia?

Não, nada. Sou super prática nesse aspeto. Vou retocando apenas o batom.

Em termos de penteados, gostas de sair da tua zona de conforto e apostar em algo mais divertido? Se sim, quais as tuas principais inspirações?

Não sou muito de penteados excêntricos, no máximo umas tranças. É mesmo apostar em algo confortável que me permita divertir: saltar e dançar sem me preocupar com nada.

És tu que fazes o teu próprio penteado ou preferes optar por algo profissional?

Sou eu que faço o meu próprio penteado.

Que produtos utilizar para preparar o teu cabelo contra o frizz e suor?

Tudo o que seja Redken, I’m in.