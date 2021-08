Neste novo lançamento da coleção Traguardo, a Maserati combina dourado e preto num cronógrafo com taquímetro tão desportivo quanto sofisticado e elegante.

Os detalhes dos ponteiros em tom dourado remetem-nos para os modelos desportivos e verdadeiramente únicos da marca italiana de automóveis. O resultado desta reinterpretação é mais um relógio icónico da Maserati.

Este modelo tem uma caixa de aço inoxidável com IP dourado com um diâmetro de 45 milímetros e custa 339 euros.

Equipado com movimento de quartzo e 10 bars de resistência à água, este relógio é ideal para umas férias de mergulhos no mar e no bar.

Um relógio com design marcante, com a perfeita combinação de passado e futuro, como uma máquina do tempo tão luxuosa e sofisticada como um Maserati.