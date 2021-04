Após 6 anos desde o último lançamento de um produto indicado para prevenção, a SkinCeuticals lança o novo Silymarin CF, um sérum antioxidante indicado para pele oleosa e com tendência a acne. Acreditando que a ciência leva tempo, e que para formular os melhores produtos que correspondam aos elevados padrões da marca é necessária uma pesquisa aprofundada de ingredientes e formulações, é com entusiasmo que a SkinCeuticals apresenta agora uma nova tecnologia antioxidante concentrada neste poderoso sérum sem óleo.

As erupções cutâneas têm muitas causas subjacentes, mas as pesquisas indicam que a oxidação lipídica da pele pode danificá-la e criar um ambiente favorável para a formação de manchas e borbulhas. Na realidade, demonstrou-se que a pele com tendência a inflamações tem um nível mais baixo de antioxidantes, deixando-a mais vulnerável a danos oxidativos. Os agressores ambientais, como os raios UV e a poluição, geram radicais livres que podem agravar ainda mais essa condição.

Silymarin CF vem, assim, ajudar neste problema e atuar na sua prevenção. A gama de antioxidantes da SkinCeuticals é agora capaz de responder a todo o tipo de preocupações de pele. Ao sérum CE Ferulic, indicado para a redução de rugas e perda de firmeza, e ao sérum Phlorentin CF, indicado para a redução de rugas e manchas, junta-se agora Silymarin CF, enquanto sérum especificamente formulado para a redução de rugas em pele oleosa e com tendência a acne. Este novo lançamento é clinicamente demonstrado para reduzir a oleosidade, refinar a textura e melhorar visivelmente a clareza da pele e linhas finas.

Numa altura em que o “mascne” se tornou palavra de ordem, e que estamos cada vez mais expostos à poluição ambiental, Silymarin CF é a resposta antioxidante que vem não só controlar as inflamações provocadas pelos radicais livres que tendem a piorar a acne, mas ainda controlar o excesso de oleosidade, mantendo os óleos naturais da pele. Este poderoso sérum atua, assim, em três preocupações comuns de quem tem pele oleosa e com tendência a acne: redução da oleosidade, melhoramento da textura e atenuação das rugas e linhas.

Qual a composição?

Silymarin CF é composto por 4 ingredientes-chave: 0,5% de Silimarina, que ajuda a prevenir a peroxidação lípida; 15% de Ácido L-Ascórbico, neutraliza os radicais livres e protege contra o stress oxidativo; 0,5% de Ácido Ferúlico, que também neutraliza os radicais livres e aumenta os benefícios antioxidantes, e 0,5% de Ácido Salicílico, com propriedades que controlam a oleosidade. Deste modo, Silymarin CF fornece uma proteção ambiental contra agressores externos e melhora visivelmente os sinais de envelhecimento.

Este novo sérum vem completar a rotina para pele oleosa e com tendência a acne: o primeiro passo é o cuidado preventivo, com o uso de Silymarin CF. O sérum deve ser aplicado de manhã em pele limpa (cerca de 3 a 4 gotas pela face, pescoço e peito). De seguida, é possível complementar a rotina com o cuidado corretivo Blemish+Age Defense e com o protetor solar Mineral Matte UV Defense.

A SkinCeuticals nasceu a partir de uma pesquisa de décadas sobre o cancro da pele, que levou a descobertas fundamentais sobre os antioxidantes. A grande missão da marca passa por melhorar a aparência e a saúde da pele, fornecendo cuidados avançados com a garantia da ciência. Os seus produtos são usados ​​por dermatologistas e cirurgiões plásticos em tratamentos profissionais, para cuidados domésticos diários e para complementar procedimentos estéticos.