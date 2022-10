Seja no âmbito profissional ou no dia a dia, o seu cabelo está sempre impecável. Qual o seu segredo para um cabelo bonito? No que consiste a sua rotina diária capilar?

Normalmente eu não arranjo o cabelo. Só o faço, no sentido de fazer umas ondas ou esticar com uma prancha como a SteamPod, quando vou trabalhar, mas um cabelo bonito, com um ar cuidado e brilhante, dá trabalho. Sempre que lavo o cabelo em casa, dependendo da altura do ano, uso uma gama apropriada da L´Oréal Professionnel. Eu tento sempre adaptar a gama às necessidades do cabelo, porque, tal como a pele ou o corpo, tudo depende da época em que estamos. Normalmente uso shampo, condicionador e máscara da mesma gama e, no final, mesmo que só seque um bocadinho com o secador, ponho sempre um protetor térmico nas pontas. Essa é a minha rotina de sempre.

Que cuidados extra é que tem para ter um cabelo brilhante e hidratado? Tem algum produto preferido ou sem o qual não consegue viver?

Sou incapaz que me toquem no cabelo sem pôr um protetor de calor. Acho que essa é uma das minhas grandes dicas e também gosto de fazer uma máscara semanal, mais prolongada do que é habitual. Depois gosto de ir ao salão fazer uma hidratação mais profunda, porque nada melhor do que um cabeleireiro profissional para saber aquilo que o meu cabelo está a precisar visto sofrer algumas agressões. Considero que a máscara de cabelo Pro longer, que agora é a que estou a usar, é essencial para ter bons resultados.

No âmbito profissional costuma arrojar nos penteados e optar por grandes transformações. No dia a dia gosta de apostar em looks mais naturais ou depende da ocasião?

No dia a dia sou sempre mais natural, mas acho que a minha profissão tem um lado muito giro, e que as mulheres normalmente gostam muito, que é podermo-nos transformar e o cabelo é uma verdadeira arma. Em grandes projetos gosto muito de mudar - fingir que o corto ou mudar de cor - e acho que é importante para não estarmos sempre igual no ar.

Já mudou de visual diversas vezes ao longo da sua carreira. Que transformação capilar lhe deu mais gozo fazer? Há alguma de que se arrependa?

Eu não sou muito de me arrepender. Se cortar o cabelo, ele cresce, se pintar de uma cor que não goste, posso trocar, portanto não sou nada complicada nisso. Mas tenho tendência para cabelos mais longos e é assim que gosto mais de me ver.

Há alguma cor ou corte de cabelo que gostasse de experimentar, mas para o qual ainda não arranjou coragem?

Sim, um bob mais curtinho. Ainda não tive muita coragem para isso, mas gostava.

Prefere cabelo liso ou com ondas?

Depende muito da ocasião. Há alturas em que já não consigo ver ondas e outras em que acho o cabelo liso muito básico, portanto também depende do dia.

Em que ocasiões gostar de usar pranchas e alisadores de cabelo?

É mais quando me arranjo. Quando estou de férias ou vou jantar fora, e o cabelo está a precisar muito de alguma ajuda, não me coibo de o fazer porque sei que a SteamPod não estraga os fios capilares.

Que tipo de looks é que costuma criar com recurso a este tipo de ferramentas e quais os seus preferidos?

Eu gosto mais de alisar o cabelo, mas há um sem número de opções para fazer com a prancha.

De forma a proteger o cabelo deste tipo de agressões e obter um resultado mais duradouro, que tipo de produtos é que costuma utilizar?

Uso sempre o protetor de calor. A L´Oréal Professionnel tem várias opções e eu tenho a sorte de ir experimentando algumas. Gosto de todas.

Chegou ao mercado a nova SteamPod 4.0 da L’Oréal Professionnel. Enquanto embaixadora da marca, quais as suas primeiras impressões sobre este lançamento? Que diferenças notou no seu cabelo durante e após a utilização?

Esta nova SteramPod é muito mais rápida e deixa o cabelo ainda mais impecável. É ótimo termos a capacidade de fazer um cabelo em casa como se tivessemos acabado de sair do cabeleireiro.