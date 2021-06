A Inocos Cosmetics, uma marca portuguesa que conta com 10 anos de experiência no mercado da estética, apresenta a Like Gel, uma coleção de vernizes de efeito gel.

Composta por 29 cores cremosas de longa duração e que secam ao ar, conseguirá a manicure perfeita em

apenas três simples passos: base, cor e top coat de secagem rápida sem precisar de lâmpada.

A gama apresenta uma diversidade de cores irresistíveis, desde os tons néon hipnotizantes, aos vermelhos clássicos e não descurando dos tons nude intemporais, deixar fluir a criatividade nunca foi tão fácil.

Vegan e fácil de remover como um verniz normal, esta é aposta ideal para quem procura cuidar das suas unhas em casa com efeito gel.

A coleção vai estar disponível online e em todos os postos de venda Inocos a partir do dia 16 de junho.