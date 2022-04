Celebrando os 20 anos de existência da marca, Rendez-Vous é a nova coleção de Maria Gorda que repleta de peças leves, frescas e confortáveis, se inspira nas recordações das férias de infância, transportando para o imaginário do reencontro entre amigos de verão no mesmo sítio de sempre, ano após ano.

Verão é sinónimo de dias longos, férias, amigos, encontros e memórias e, sendo esta estação do ano já motivo suficiente para celebrar, desta vez os festejos vão ser a dobrar, uma vez que se assinala o vigésimo aniversário de Maria Gorda, que fica imortalizado através de uma sweatshirt alusiva à data, esta peça exclusiva de tom taupe, tem estampada a idade da marca e a frase “this shirt is older than me”.

Assim, Rendez-Vous remete para o ponto de encontro de verão de cada criança, fortalecendo a ideia de celebrar a vida, o verão e os amigos que enchem de memórias, cheiros e músicas dos tempos de juventude.

Nesta coleção o conforto e a praticidade são os elementos-chave, impressos nas peças concebidas para que os mais novos disfrutem do verão em grande. Seja uma ida à praia, um passeio de bicicleta ou uma volta pela vila, a agenda de férias dos mais pequenos é carregada de ação e esta coleção confere liberdade total para qualquer plano, através de saias curtas e compridas, vestidos simples e práticos, macacos, calções e, t-shirts e sweatshirts com estampas inspiradas no “ponto de encontro”.

Existem também padrões florais que remetem para a natureza e as brincadeiras ao ar livre e os materiais escolhidos são idealizados para a comodidade das crianças, como a malha de algodão lisa ou canelada e os turcos.

Os tons que sobressaem nesta coleção são o taupe, o verde, o terracota e o areia, que estão associados às cores das lembranças de verão.

Esta coleção destina-se dos 3 meses de vida até aos 14 anos de idade e para quem gosta de ver os filhos a combinar, existem peças com padrões iguais desde bebés a crianças de todas as idades.

A nova coleção já se encontra disponível na loja física de Campo de Ourique na Rua 4 de Infantaria nº62A e também online no site da marca.