As pessoas estão a viver com ansiedade e depressão no mundo inteiro. A ansiedade afeta mais de 284 milhões de pessoas. A depressão afeta mais de 264 milhões. Metade de todos os distúrbios mentais começa aos 14 anos de idade, e com a Covid-19 estes números estão a aumentar.

Como marca internacional de maquilhagem, a Maybelline New York tem a oportunidade de oferecer o apoio certo para ajudar a superar os obstáculos que as mulheres e jovens adultos enfrentam para ter sucesso.

Por isso, lançou o programa global Maybelline Brave Together para ajudar a quebrar o estigma da ansiedade e da depressão, oferecer apoio crucial individual e ajudar, em todos os lugares, a enfrentar com coragem o mundo.

Durante os últimos dois anos, a Maybelline facilitou a pequisa liderada por especialistas e realizou discussões em grupo para entender melhor o tópico de saúde mental. Também tem vindo a trabalhar com parceiros de organizações sem fins lucrativos como a CRISIS TEXT LINE, JED, e NAMI para exercer um impacto tangível sobre as pessoas que lutam contra a ansiedade e a depressão.

Num mundo em que estima-se que 1 em cada 5 pessoas seja afetada pela ansiedade e pela depressão, as mulheres são desproporcionalmente impactadas. E a maioria dos problemas de saúde mental não é prevenida ou tratada.

Com a parceria com organizações sem fins lucrativos, o objetivo do programa Brave Together da Maybelline é romper o estigma associado à ansiedade e depressão, oferecer suporte e recursos a todas as gerações e promover uma cultura na qual as pessoas que estiverem a sofrer e seus entes queridos saibam que não estão sozinhos.

Plataforma online pretende juntar comunidade global com partilha de histórias de vida

O site especialmente criado para este fim proporcionará acesso a nível global a uma comunidade online que apresentará inspiração e histórias do mundo real, de pessoas e suas jornadas de saúde mental, além de especialistas, dicas e recursos.

Uma das principais especialistas do programa é a Dra. Kathleen Pike, psicóloga clínica do Columbia University Irving Medical Center e da Columbia Mailman School of Public Health. A Dra. Pike é consultora científica do programa Brave Together e está a liderar um estudo global, financiado pela Maybelline, sobre taxas e motivos da ansiedade e depressão específicas às mulheres da geração Z.

No espírito de estarmos juntos e cultivando uma cultura verdadeiramente global de suporte contra a ansiedade e a depressão, a Maybelline comprometeu-se em investir 10 milhões de dólares nos próximos cinco anos em organizações de saúde mental do mundo inteiro que partilhem a meta de fazer uma diferença real.

Pode participar da discussão online em www.maybelline.com/bravetogether ou no Instagram @Maybelline e #BraveTogether.