Dog Edition é a coleção mais esperada da Happy Socks e ao mesmo tempo a coleção que nunca ninguém pensou que surgiria. Isso mesmo, a Happy Socks tem uma nova coleção de meias para cães que está disponível em Portugal.

Nunca mais as quatro patas do reconhecido melhor amigo do homem serão as mesmas. A partir de agora serão patas mais aconchegadas, coloridas, com nuvens, presentes, fatias de pizza deliciosas e até mini cães para apelar ao amor próprio dos pequenos patudos.

Como habitual, a criatividade da Happy Socks não tem limites, os novos padrões não surgem só para os cães. Os donos vão poder usar meias iguais às dos seus companheiros e fazer furor nos passeios no parque.

Porque o conforto e a segurança são também uma prioridade da marca, as meias para cães são produzidas em algodão orgânico com aplicações de borracha antiderrapantes, uma combinação leve e confortável que permite aos animais aproveitar cada brincadeira.

A Dog Edition da Happy Socks está disponível na loja da marca no Chiado, em Lisboa, e em somethingelse.pt.