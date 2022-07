A Decathlon é a última marca a abrir um espaço pop-up. Localizada junto à Marina de Troia, esta loja temporária abriu portas em junho com a missão de oferecer a todos os desportistas o equipamento e material necessário para passarem bons momentos este verão.

Neste espaço - conhecido pelos produtos inovadores, de qualidade e a preços baixos - vai encontrar tudo o que necessita para as mais variadas modalidades desportivas, como é o caso do surf, bodyboard, snorkeling, voleibol, futebol, ténis, padel, golf, corrida, campismo ou ioga.

Na Decathlon Connect Troia poderá ter acesso à gama completa da marca a nível mundial, fazer as suas próprias compras de forma mais rápida graças à tecnologia QR CODE e ainda recolher em loja todas as encomendas efetuadas online. As vantagens são maiores para os clientes mais aventureiros: todos aqueles que experimentarem stand up paddle, kayak e ciclismo tem acesso a um serviço exclusivo de aluguer imediato ou com marcação.

Pop up Decathlon Troia Morada: Alameda do Pinheiro Manso L27B, 7570-789 Tróia

Os clientes poderão ainda contar com o aconselhamento da equipa técnica durante as suas compras ao longo dos quatro meses de verão em que vão estar abertos ao público (junho, julho, agosto e setembro).

A Decathlon Connect Troia vai funcionar todos os dias entre as 10h00 e as 22h00.