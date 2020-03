A KVD Vegan Beauty é a primeira marca de produtos de beleza a apresentar o famoso gato do Instagram como um dos rostos da sua campanha internacional "CAT EYES FOR ALL", lançada este mês em homenagem a 2020, o ano do 10º aniversário do Tattoo Liner.

@CobytheCat, famoso na internet pelos memes sobre o seu "delineador natural", é um dos cinco modelos da marca. A campanha apresenta o premiado Tattoo Liner da KVD Vegan Beauty, o delineador líquido, à prova d'água, que não borra, nas tonalidades Trooper Black e Mad Max Brown, juntamente com a máscara que aumenta o volume das pestanas "Go Big" ou "Go Home Mascara".

@CobytheCat, famoso na internet pelos memes sobre o seu "delineador natural" créditos: KVD Vegan Beauty

Além de Coby the Cat, a marca estreia uma combinação única de modelos, incluindo Fanny Maurer (@fannymaurer), a maquilhadora internacional da KVD Vegan Beauty em Paris, França. Fanny foi a principal maquilhadora da campanha, além de modelo, eé o segundo rosto "por trás da marca" numa campanha da KVD Vegan Beauty, comprovando a sua nova estratégia para 2020 de utilizar "alguém da própria marca".

Entre as modelos que participaram na campanha estão Chloé Nguyen e Carmen Lee Solomons, e também uma modelo sénior, como prova de que a idade é apenas um número.

Juntas, as modelos tão diferentes, bonitas, confiantes e cheias de atitude provam que o delineador de olhos está indicado para todas as idades, formatos de olhos e etnias.