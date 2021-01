Coach lança "Coach Conversations", uma série mensal no YouTube sobre cultura, comunidade e criatividade com os primeiros episódios a serem apresentados pelos rostos globais da marca: Jennifer Lopez e Michael B. Jordan.

Apresentando discussões autênticas com membros da Família Coach e da comunidade com convidados especiais sobre como encontrar o próprio caminho e propósito, defender os seus valores e a coragem necessária para ser você mesmo, o Coach Conversations é inspirado pela crença da marca de que todos deveriam ter a liberdade de se expressar e a força da positividade e da gratidão para com aqueles que nos ajudaram nos nossos caminhos.

O episódio de estreia começa com Jennifer Lopez e Jay Shetty, um ex-monge que se tornou Coach de desenvolvimento pessoal.

Intitulada "Qual é a sua vocação?", a conversa aborda temas como encontrar o seu propósito, a diferença entre uma "vocação" e uma "carreira" e por que procurar o seu melhor faz toda a diferença.

O segundo episódio, com lançamento em fevereiro para coincidir com a Black History Month, contará com o ator, produtor e embaixador da Coach Michael B. Jordan, juntamente com o artista de hip hop indicado para um Grammy, Cordae.

As Conversas irão decorrer todos os meses para assinalar momentos como o Dia Internacional da Mulher, o Dia da Terra, Orgulho Gay, entre outros.