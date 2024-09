O realizador brasileiro Thiago Yoshinaga e o produtor executivo polaco Lukasz Gieranczyk tiveram a ideia da série durante encontros regados a dois dos mais populares itens gastronómicos portugueses, pontuados por conversas sobre o filme "Coffee and Cigarettes", do realizador dos Estados Unidos Jim Jarmusch.

“Reuníamo-nos para falar sobre projetos, e terminávamos sempre a conversa a tomar uma imperial e a comer um bitoque. A partir daí, surgiu a ideia de criar algo com essa essência, um formato que capturasse essas trocas descontraídas e os desafios da vida de imigrante”, conta Thiago Yoshinaga, que vivia entre São Paulo e Bogotá, mas trocou as duas cidades por Lisboa.

A série documental, dividida em cinco episódios, procura construir uma imagem de Portugal através do olhar de imigrantes de diferentes partes do mundo. Além dos brasileiros, como a empreendedora Carolina Brito, do Acarajé da Carol, e o influencer Patrick Couto, o @dompatricio, participam do projeto estrangeiros da China, Catalunha e Polónia.

"Queríamos mostrar a diversidade de quem escolhe Portugal como casa, e isso inclui temas como a crise imobiliária, empreendedorismo e stand-up comedy", explica Lukasz Gieranczyk, que se mudou para Portugal para abrir a sua produtora 7800 Productions, responsável pelo lançamento de “Bitoques & Imperiais”.

Para Thiago, o projeto também tem um toque pessoal. "Estava a passar por um divórcio e pensar nesta série deu-me um novo propósito. Trouxemos muito do que é importante para nós, desde os restaurantes onde gravamos até as histórias que contamos", relembra.

Os episódios de "Bitoques & Imperiais" não apenas discutem temas atuais, mas também trazem uma perspetiva íntima dos convidados, que revelam as suas experiências e desafios em um país novo.

"O objetivo é conectar com o público de maneira sincera e autêntica, sem grandes inovações de formato, mas com muito coração", afirma Lukasz.

Os episódios estarão disponíveis exclusivamente no canal do YouTube da produtora, acessível pelo site 7800tv.com.