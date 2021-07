Todos os dias, a pele é sujeita a múltiplos fatores de desidratação, como o vento, sol, ar condicionado ou poluição, que reduzem o seu teor de água, alterando a sua função natural de barreira e prejudicando o seu tom e luminosidade.

Mas não é apenas a pele que perde a capacidade de cumprir a sua função. Também o planeta atualmente enfrenta sérios problemas de renovação e, por isso, a La Roche-Posay juntou estas duas questões e fez renascer a Hydraphase HA: uma gama que garante 72 horas de hidratação, contribuindo, assim, para a reparação e manutenção da luminosidade da pele, potenciada pelo duo de Ácido Hialurónico (HA) de origem natural, numa fórmula 6x mais concentrada neste ativo.

Mas sabe como é que o Ácido Hialurónico é extraído através da Green Technology?

O processo é constituído por três passos: a biofermentação, onde existe a adição de uma bactéria ao trigo para transformar a sua glucose em sub-moléculas, que incluem HA; a purificação, que separa o HA de outras moléculas e, por fim, a precipitação, onde sem aditivos químicos é possível transformar o Ácido Hialurónico em pó através de um processo natural.

Para tornar a textura o mais confortável e leve possível, não podia faltar a Água Termal La Roche-Posay com propriedades apaziguantes e antioxidantes. Este é um dos componentes que distingue as fórmulas da marca, pela sua composição mineral única que conta com uma excecional concentração de selénio. E para ir ainda mais longe neste caminho, a marca quis assegurar a sua produção em França, num local neutro em carbono.

Também através de uma cadeia de abastecimento sustentável, ecológica e de comércio justo, no Burkina Faso, é extraída a Manteiga de Karité, que se junta aos restantes ingredientes e enriquece a fórmula Hydraphase HA, contribuindo para a hidratação, suavidade e conforto da pele.

São 13.000 os trabalhadores que apanham nozes e recebem um rendimento justo, sendo todas as fases de extração realizadas no local, para assegurar uma rastreabilidade perfeita e reduzir a pegada de carbono. Assim, como passo final encontramos uma embalagem 100% reciclável e segura, que preserva a integridade da fórmula até ao último dia de utilização.

O compromisso da marca com um futuro mais verde não fica por aqui. Com o objetivo de manter estas mudanças positivas a longo prazo, o hidratante Lipikar Baume AP+M e o protetor solar Anthelios Leite Hidratante FPS50+ chegaram em formato ecológico, permitindo uma redução de 45% de plástico virgem utilizado na produção destas embalagens.