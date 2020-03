A marca de cosmética de Kylie Jenner suspendeu, à semelhança do que têm vindo a fazer muitas outras um pouco por todo o mundo, a sua produção por causa da pandemia global de covid-19 causada pelo novo coronavírus que está a afetar o planeta. A irmã da modelo Kendall Jenner avançou com a medida para cumprir a ordem de isolamento social dos trabalhadores que cumprem funções consideradas não essenciais, imposta pelas autoridades da Califórnia, nos EUA.

A socialite e empresária norte-americana de 22 anos anunciou ainda a decisão de cancelar temporariamente a expedição dos produtos da Kylie Cosmetics já encomendados nas redes sociais. "Apesar de continuarmos a aceitar encomendas no nosso site, o nosso centro de atendimento não consegue cumprir os prazos de entrega neste momento. A sua encomenda terá prioridade garantida assim que retomarmos a expedição", garante Kylie Jenner.

A irmã Kim Kardashian também viu o centro de atendimento da sua marca de cosmética, KKW Beauty, encerrar pelas mesmas razões, no seguimento das medidas decretadas pelo governador estatal Gavin Newson. Numa publicação que fez no Instagram e no Twitter, a socialite e empresária de 39 anos agradeceu "a paciência e a compreensão" dos consumidores e informou que "o site continua disponível para aceitar pedidos", apesar de também não garantirem os prazos de entrega.