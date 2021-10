Não há nada mais confuso do que entrar numa nova estação e ter de lidar com os dias que misturam o calor do verão com a brisa mais fresca do outono. Pode ser um verdadeiro desafio!

A Havaianas está consigo durante todo o ano, e o outono/inverno não é exceção.

Para facilitar as suas escolhas de looks nestes dias, sem perder a combinação de elegância e conforto, a Havaianas apresenta a linha de Espadrilles, que vão desde as alpercatas originais às versões forradas com pelo sintético macio para manter os pés quentes e aconchegados.

Eco Family

Feita com material reciclável, as Alpercatas Eco têm uma paleta de cores com tons terrosos, perfeitas para a meia estação. Este modelo possui uma estrutura interna que proporciona um encaixe perfeito aos pés.

Alpercatas Eco créditos: Havaianas

Além da versão clássica, as alpercatas ECO têm ainda duas versões: as Mule Eco, com os calcanhares à mostra e a novas Classic Flatform Eco que, como o nome sugere, apresentam uma pequena plataforma que faz toda a diferença na hora de tornar o look mais versátil.

Mule Eco créditos: Havaianas

Fur Family

Este modelo é tão confortável que dá a sensação de estar a calçar umas pantufas. Com forte inspiração nos anos noventa, por ser feita em ganga e ter pelo no interior, o modelo Fur é tão quentinho quanto charmoso — e pode ser encontrado na versão clássica e em mule.

créditos: Havaianas

Loafer

Produzida em camurça, o Mule Loafer Havaianas Flatform proporciona a sofisticação final para as produções de outono. O mais difícil vai ser escolher entre as várias cores disponíveis.

Loafer créditos: Havaianas

Todos os modelos podem ser encontrados em online ou nas lojas físicas.