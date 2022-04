A música, a arte e a disrupção foram, desde o início, as bases de inspiração da Kickers. O clássico Legend convida a uma viagem diretamente aos anos 70, ao auge do Rock 'N' Roll e à celebração de uma das maiores épocas criativas da humanidade.

Usado por músicos, artistas contemporâneos e pela sociedade da época em geral, o Legend tornou-se aquilo que o próprio nome indica, uma silhueta lendária, que chega agora à atualidade com um design renovado, um mood arrojado e a mesma intenção de há décadas: ser o ícone de uma geração e representar com excelência todas as subculturas.

Este modelo trata-se uma representação clássica do ADN Kickers e por isso, foi criado para todos os aficionados da marca, sejam eles homens ou mulheres.

A qualidade dos materiais e as técnicas de fabrico são também um dos pontos que diferenciam a marca e contribuem para manter fiel a comunidade que tem vindo a ser criada ao longo dos anos.

Originalidade, progressão e qualidade são três dos pilares que sustentam o Legend desde a sua primeira versão, sendo que o modelo tem vindo a ser recriado de acordo com gerações e com a cultura contemporânea.

Para esta estação o modelo lendário surge em diferentes variações de cor, com tons mais neutros e também com opções em cores vibrantes, versões estas que foram pensadas para encaixar com a personalidade de cada espirito criativo da modernidade.