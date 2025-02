A PUMA apresenta o novo "pack" Mostro "Leather", que combina cores minimalistas com o design maximalista e vanguardista do modelo.

As novas edições das sapatilhas Mostro são confeccionadas em pele com um efeito ligeiramente empedrado, sendo disponibilizadas nas cores preto e creme, com detalhes e texturas distintas a destacar-se.

Originalmente lançados em 1999 e nomeados a partir da palavra italiana para "monstro", os Mostro sempre desafiaram as convenções do design. Agora, a PUMA reinventa o modelo, trazendo-o de volta à cena.

O "pack" PUMA Mostro "Leather" estará disponível a partir de 22 de fevereiro em distribuidores selecionados.