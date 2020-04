100% sustentável e 100% português. É assim que se apresenta esta marca com ADN nacional cuja produção é feita a partir de excedentes têxteis e garrafas de plástico, com opções para homem, mulher e criança. A NÜWA nasceu em 2019 sob o lema “Your choice. Your world. Your heart” (a tua escolha, o teu mundo, o teu coração, em tradução livre).

Com uma forte ligação à água, o objetivo é criar roupa que honre o planeta e que dê oportunidade aos consumidores de fazerem escolhas mais conscientes, obrigando-os a (re)pensar no que está por detrás do que vestimos. “O nosso maior propósito é, de facto, mudar o mundo, gota a gota.”, explica Catarina Lopes, responsável pela marca.

“Uma t-shirt de algodão convencional gasta cerca de 2700 litros de água para ser produzida. Como usamos apenas algodão reciclado conseguimos poupar 1600 litros”, adianta ainda a responsável. Explicando melhor, o fio utilizado para desenvolver estes produtos é feito através de excedentes têxteis — restos de malha que sobram no corte das empresas — e garrafas de plástico recicladas. Assim, o algodão utilizado tem início nos desperdícios têxteis e não nas plantações de algodão, o que permite poupar toda a água necessária para este processo, os tais 2700 litros.

A NÜWA tem ainda um cariz solidário. “Além de não gastarmos água na obtenção do algodão, vamos contribuir na prática para o desenvolvimento de sistemas de captação de água e saneamento em comunidades desfavorecidas de Moçambique”, refere Catarina Lopes.

Com loja online desde setembro de 2019, 1% das vendas da marca reverte a favor destas comunidades. Assim, a marca ajuda a fornecer água potável a comunidades de países mais carenciados, apoiando o Objetivo 6, das Nações Unidas, de alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e saneamento até 2030.

Uma vez que a produção é feita menor escala, a marca quer propôr uma oferta mais consciente, contribuindo para a economia circular da indústria da moda, bem como da cidade que a viu nascer, Guimarães. “Tendo em conta a nossa política de sustentabilidade não criamos coleções. Temos os modelos básicos e intemporais que personalizamos com novos desenhos”, conclui Catarina.

Planos para o futuro? A NÜWA pretende continuar a acrescentar valor no ramo da moda e, por isso, a apoiar causas humanitárias, enquanto oferece peças éticas e eco-friendly que honram o (nosso) planeta.