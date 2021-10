Para celebrar o mês rosa, dedicado à luta contra o cancro da mama, a JD Sports sugere o look do mês, com o objetivo de consciencializar para o tema, homenageando as mulheres que já tiveram cancro da mama e sensibilizar as restantes para a prevenção e diagnóstico precoce. Porque a moda também deve ser interventiva e ter um papel social.

O rosa pode ser uma cor de referência no que toca ao street style, conjugado de forma divertida, poderá ser utilizado em qualquer ocasião seja no dia a dia, seja para um evento mais especial.

O importante é conseguir um look diferenciado, mas sempre confortável, com uma cor que tem como principal função comemorar um tema de grande relevância como o Cancro da Mama.

Para comemorar este mês de outubro destaca-se um look completo a pensar nelas, disponível em qualquer loja da JD:

créditos: JD Sports

Ser rosa pode ser fun e cool, basta saber conjugar o seu outfit e escolher as melhores peças, como tal, a JD sugere uma t-shirt da adidas 3-Stripes Trefoil, super confortável e ao mesmo tempo, que confere um look clássico que combinada com umas leggings também da mesma marca, uma das peça de roupa indispensável de qualquer guarda-roupa.

Para completar o look, nada como finalizar, como as Vans Old Skool da cor “Pink Lemonade”, um clássico que nunca passa de moda.

Agora basta tirar uma fotografia do seu outfit partilhar nas redes sociais da JD utilizando o hashtag #JDPink, e claro celebrar este mês, sem se esquecer da importância de um diagnóstico precoce no combate ao cancro da mama.